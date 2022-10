VARSAVIA (POLONIA) (ITALPRESS) – Giorgio Scarso è il nuovo presidente della Confederazione Europea di scherma. Il Congresso Straordinario per l’elezione del vertice dell’EFC (European Fencing Confederation), tenutosi oggi a Varsavia, ha incoronato il presidente onorario della Federazione Italiana Scherma con 24 voti ottenuti, che l’hanno promosso alla presidenza del movimento schermistico del Vecchio Continente. Scarso ha battuto la concorrenza dell’islandese Nikolay Mateev (fermatosi a 20 preferenze), mentre il lussemburghese Pascal Tesch, terzo candidato in corsa, al momento della presentazione del programma ai delegati ha scelto di ritirarsi e sostenere la proposta del maestro siciliano. Con l’autorevolezza e l’esperienza della sua figura, Scarso va così a colmare il vuoto creatosi nella Confederazione Europea dopo la fine anticipata della presidenza di Stanislav Podzniakov, sfiduciato dalla maggioranza delle Federazioni nei mesi scorsi. Proprio in seguito a queste vicende, nell’ultimo Congresso Ordinario tenutosi ad Antalya lo scorso giugno, l’EFC aveva infatti indetto il nuovo “election day” che questo pomeriggio, nella capitale polacca, ha visto Giorgio Scarso diventare presidente della Confederazione Europea di scherma. Un nuovo prestigioso incarico ottenuto da uno dei dirigenti più apprezzati nel panorama schermistico internazionale. La candidatura di Scarso, proposta dalla Federazione Italiana Scherma presieduta da Paolo Azzi (presente in Polonia con il Vicepresidente vicario Maurizio Randazzo), ha infatti riscontrato il consenso della maggioranza dei Paesi del Vecchio Continente, che all’esito delle urne ne hanno riconosciuto il prestigio e la qualità, affidandogli la guida del movimento. Il maestro di Modica, che ha presieduto la Fis per 16 anni, dal 2005 e fino al febbraio 2021, con un mandato anche da vice-presidente del Coni, vanta infatti una grande esperienza internazionale: nel 2008 fu eletto per la prima volta nel Comitato Esecutivo della Fie, diventandone vice-presidente, carica ricoperta per due quadrienni, prima di un nuovo mandato nel Comex conclusosi lo scorso novembre. Adesso, grazie alla vittoria di Varsavia, la presidenza della Confederazione Europea di scherma.

– Foto Bizzi –

(ITALPRESS).

