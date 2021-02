ROMA (ITALPRESS) – Il presidente della Federazione Italiana Scherma, Giorgio Scarso, ha incontrato a Roma il ministro dello

Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti, ed il deputato e responsabile del Dipartimento Nazionale Sport di Forza

Italia, Marco Marin. L’incontro è stato utile per affrontare alcune tematiche inerenti lo sport italiano e, nello specifico, la scherma, con particolare riferimento alle difficoltà che la disciplina sta vivendo ed affrontando, soprattutto nell’ambito delle società diffuse su tutto il territorio nazionale. “Si è trattato di un incontro importante – commenta il presidente federale, Giorgio Scarso – con interlocutori che conoscono molto bene il mondo della scherma italiana e dello sport azzurro. Ho invitato entrambi a partecipare all’Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva di domenica. La loro presenza sarà infatti un ulteriore attestato di vicinanza alla nostra Federazione ed un motivo di orgoglio per tutti noi e particolarmente per gli atleti vincitori della Coppa del Mondo di specialità 2019-2020 che saranno premiati nell’occasione”. All’Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva, oltre al ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti, ed al deputato ed olimpionico di sciabola, Marco Marin, sono stati invitati a partecipare anche il presidente del Coni, Giovanni Malagò, il vertice del Comitato Italiano Paralimpico, Luca Pancalli ed il presidente ed ad di Sport e Salute Spa, Vito Cozzoli. La XXXIII Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva della Federazione Italiana Scherma si svolgerà presso la Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica “Ennio Morricone” di Roma e sarà trasmessa in live streaming su FederSchermaTV (sito web, Youtube, social) a partire dalle ore 10.00.

(ITALPRESS).