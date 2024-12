VENEZIA (ITALPRESS) – Il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, è intervenuto questa mattina al tradizionale scambio di auguri per le festività natalizie nella sede della Nuova Compagnia lavoratori portuali di Venezia, in via del Commercio a Marghera.

Una tradizione che si rinnova ogni anno insieme ai socie e ai dipendenti del porto. All’appuntamento hanno partecipato soci e dipendenti del porto di Venezia, oltre al presidente della Nuova CLP, Mauro Piazza, il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Settentrionale, Fulvio Lino Di Blasio,e il comandante della Capitaneria di Porto, il contrammiraglio Filippo Marini. Presenti anche il vicesindaco Andrea Tomaello e l’assessore allo Sviluppo Economico Simone Venturini.

“Porto Marghera non è solo porto, ma anche un’area industriale strategica. Dobbiamo confrontarci e collaborare tutti assieme così da attivare nuovi investimenti, è questa la vera sfida. Il tema della sicurezza sul lavoro è fondamentale ed è un dovere civico prima di tutto” ha spiegato il sindaco Brugnaro. Che ha poi proseguito parlando del sistema di difesa della laguna: “Il Mose non va visto come problema legato al porto, ma bensì come un’opportunità e tutti assieme dobbiamo coglierne i vantaggi del suo utilizzo e del suo essere parte integrante della laguna e della vita di tutti noi. Dobbiamo continuare a lavorare ed essere collaborativi per creare sviluppo non solo per il futuro di questa Città ma per l’intera regione”.

