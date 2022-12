MILANO (ITALPRESS) – L’inno italiano e quello europeo eseguiti dall’Orchestra della Scala diretta da Riccardo Chailly hanno aperto la Prima della Scala. All’ingresso nel Palco Reale del teatro lirico milanese, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, accompagnato dalla figlia Laura, è stato accolto da prolungati applausi. Accanto a lui c’è la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Nello stesso palco ci sono il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, quello del Senato Ignazio La Russa, il Governatore della Lombardia Attilio Fontana e il sindaco di Milano, Giuseppe Sala. Tra i presenti anche i ministri Gennaro Sangiuliano, Adolfo Urso, Maria Elisabetta Alberti Casellati e numerose altre personalità. L’opera scelta per aprire la stagione lirica 2022/23, in scena come da tradizione il 7 dicembre nella ricorrenza di Sant’Ambrogio, è il Boris Godunov di Modest P. Musorgskij nella versione originale del 1869.

