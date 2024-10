Sbarra “Stellantis presenti un piano e il governo sia garante”

ROMA (ITALPRESS) - C’è “un grido di allarme per questa drammatica condizione in cui versano tutti gli stabilimenti di Stellantis nel Paese. Si riduce la capacità produttiva, non ci sono nuovi modelli e investimenti, perdiamo posti di lavoro sia diretti che nell’indotto. Il messaggio che mandiamo a Stellantis è procedere immediatamente con la presentazione di un serio e credibile piano industriale che rilanci la filiera dell’automotive e dia certezza ai lavoratori”. Così il segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra, in occasione della manifestazione dei lavoratori di Stellantis a Roma. “Al governo chiediamo di accompagnare questo processo, di essere garante e di non riconoscere nessun incentivo se non a valle della presentazione di un serio e credibile piano industriale”, aggiunge. xb1/sat/mrv