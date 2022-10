VERONA (ITALPRESS) – Audi e Sauber insieme in Formula Uno dal 2026. Dopo l’annuncio di fine agosto dell’ingresso nel circus programmato fra quattro anni, la Casa dei quattro anelli compie un ulteriore passo e sceglie la storica scuderia svizzera quale partner strategico, con la volontà anche di acquisire una partecipazione nel Gruppo Sauber. La partnership vedrà dunque la Sauber gareggiare come team ufficiale Audi dal 2026, utilizzando la power unit sviluppata dai quattro anelli.

Mentre la power unit Audi verrà realizzata presso il Competence Center Audi Motorsport di Neuburg an der Donau, Sauber svilupperà la monoposto presso il sito di Hinwil, in Svizzera, e sarà anche responsabile della pianificazione e gestione delle attività in gara. “Siamo profondamente soddisfatti per aver acquisito un partner così esperto e competente per il nostro ambizioso progetto in Formula Uno – il commento di Oliver Hoffmann, membro del Board per lo sviluppo tecnico di Audi AG – Siamo convinti che insieme formeremo una squadra assolutamente competitiva”. Fra l’altro Audi Sport ha già utilizzato con regolarità la galleria del vento del Gruppo Sauber a Hinwil, a poco meno di quattro ore di auto dal quartier generale di Ingolstadt, negli anni dei trionfi a Le Mans e dello sviluppo di Classe 1 per il Dtm.

Lo sviluppo della power unit è già in corso e oltre 120 specialista stanno lavorando al progetto. “Siamo impazienti di collaborare con un team di grande esperienza che ha contribuito all’evoluzione della Formula Uno attraverso molteplici epoche – ha sottolineato dal canto suo Adam Baker, Ceo di Audi Formula Racing GmbH – Insieme, a partire dal 2026, vogliamo scrivere un nuovo capitolo di successo”. La Formula 1 si appresta a vivere un’accelerazione tecnologica storica a favore della sostenibilita grazie ai nuovi regolamenti che entreranno in vigore dal 2026. Proprio le nuove regole tecniche, che prevedono un livello superiore di elettrificazione rispetto allo standard odierno, costituiscono un fattore determinante per la partecipazione di Audi alia classe regina del motorsport. Per quanto riguarda le prossime tappe, il piano di lavoro prevede che l’espansione della struttura di Neuburg in termini di personale e infrastrutture tecniche sia in gran parte completata nel 2023 mentre i primi test dinamici, con una monoposto dotata della power unit Audi, sono previsti nel 2025.

