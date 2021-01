CAGLIARI (ITALPRESS) – “Con la ripresa degli incontri territoriali prosegue il programma di sviluppo e di potenziamento delle infrastrutture della Sardegna. Insieme agli amministratori locali vogliamo individuare le azioni e gli interventi da realizzare nei prossimi mesi per favorire la digitalizzazione in tutto il territorio regionale”. Lo ha detto l’assessore regionale degli Affari generali, Valeria Satta, durante la riunione di questa mattina a Villaspeciosa, dove si è parlato del completamento dell’infrastrutturazione telematica nella nuova zona residenziale del paese che consentirà a più di 280 famiglie di usufruire dei servizi di connettività finora assenti. “L’intervento di Villaspeciosa – ha aggiunto l’assessore Satta – è un segnale di vicinanza e attenzione da parte della Regione nei confronti di territori spesso dimenticati dagli operatori privati e si inserisce in una più ampia azione pubblica di riduzione del ‘digital dividè che penalizza le aree più isolate. Territori che, perciò, necessitano di essere coinvolti e maggiormente aiutati dalle Istituzioni. Questi interventi, nell’ambito della realizzazione del Polo strategico regionale, consentiranno di fornire servizi ad alto contenuto tecnologico”.

“Come Assessorato stiamo portano avanti altri progetti importanti che hanno l’obiettivo di favorire la collaborazione e il dialogo tra l’Amministrazione regionale e gli enti locali. Tra questi, in particolare Kentos, la super rete telematica regionale, attualmente oggetto di un intervento di potenziamento che ha portato la capacità trasmissiva a 100 Gbps, con una potenzialità complessiva di crescita sino a 8.000 Gbps. Grazie a questa rete tutte le amministrazioni locali e la Regione sono interconnesse tra loro e si possono erogare i servizi ai cittadini su una rete più veloce ed affidabile”, ha concluso l’esponente della Giunta Solinas. I prossimi appuntamenti sono in programma ad Illorai (25 gennaio) ed a Villasimius (27 gennaio).

(ITALPRESS).