Sassoli, Letta “Ha interpretato la buona politica”

"La migliore politica non se ne è andata perché lui l'ha consegnata a tutti noi, a tutto il Paese che si è raccolto dopo la sua scomparsa", ha detto il segretario del Pd presente alla camera ardente per il presidente del Parlamento Europeo in Campidoglio. mpe/ads/gtr