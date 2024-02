CAGLIARI (ITALPRESS) – “A Portoscuso ho incontrato il sindaco, gli operai e i rappresentanti sindacali per riaffermare una politica industriale del Governo che possa permettere anche a un simbolo dell’industria mineraria italiana un futuro all’epoca della transizione ecologica che noi vogliamo perseguire”. Lo ha dichiarato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, giunto a Cagliari per un incontro alla Camera di Commercio dopo la visita a Portoscuso. “Riteniamo fondamentale affrontare questi dossier – ha proseguito – che ormai rappresentano un simbolo di ciò che non si è fatto per qualche decennio. Abbiamo lavorato molto in Europa per realizzare un regolamento europeo sulle materie prime critiche, in modo da permettere all’Italia e alla Sardegna di realizzare un’autonomia nella produzione, nella lavorazione e nel riciclo di quelle materie prime critiche fondamentali per la tecnologia green”. (ITALPRESS).

Foto: xd4