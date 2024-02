Sardegna, Urso “Portoscuso simbolo da rilanciare in epoca green”

CAGLIARI (ITALPRESS) - "A Portoscuso ho incontrato il sindaco, gli operai e i rappresentanti sindacali per riaffermare una politica industriale del Governo che possa permettere anche a un simbolo dell'industria mineraria italiana un futuro all'epoca della transizione ecologica che noi vogliamo perseguire". Lo ha dichiarato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, giunto a Cagliari per un incontro alla Camera di Commercio dopo la visita a Portoscuso. (ITALPRESS) xd4/trl/gtr