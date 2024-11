CAGLIARI (ITALPRESS) – “Oggi, durante la giunta regionale, abbiamo revocato la delibera che prevedeva l’utilizzo di soldi pubblici per pagare le esequie di governatori ed ex governatori, assessori in carica, ma anche direttori generali e personalità eminenti. Una norma vergognosa, approvata a febbraio del 2021 durante la scorsa legislatura, che prevedeva che le spese fossero a carico della Regione Sardegna”. Lo scrive sui social la presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde. “Non solo: erano inclusi, a seconda del ruolo, anche necrologi sui quotidiani, camera ardente per due giorni, guardia d’onore ai funerali, giornate di lutto regionale e messa funebre celebrata dal vescovo – prosegue – Con questa revoca, mandiamo un messaggio importante ai cittadini sardi. Noi riteniamo che il rispetto delle Istituzioni che rappresentiamo si dimostri con la dedizione e la concretezza e non con il mantenimento di privilegi odiosi, soprattutto vista la situazione di sofferenza complessiva che la Sardegna sta attraversando”.

foto: ufficio stampa Regione Sardegna

(ITALPRESS).