CAGLIARI (ITALPRESS) – “Sono confidente che vinceremo le elezioni. O pensate ancora che i 5 Stelle prenderanno voti alle regionali? In Sardegna alle ultime politiche hanno preso il 22%, ora prenderanno il 5%. In Sardegna il M5S è totalmente frantumato e spaccato, poi tanti elettori del PD sono in fuga, anche se i dirigenti sono sempre ben saldi al loro posto”. Così il candidato alla presidenza della Regione Sardegna, Renato Soru, entra duro sul Campo Largo del centrosinistra intervenendo a “L’Attimo fuggente”, su Radio Giornale Radio. “Mi sono messo in gioco a questa età perchè sono certo di essere l’unica possibilità per battere la destra e ce la faremo – ha detto ancora il patron di Tiscali – Bisognerà prendere intorno al 40% e ce la faremo. Vinceremo le elezioni. La strana alleanza a guida 5 Stelle ci avrebbe portato a perdere e a condannarci ad altri 5 anni di destra, è una forzatura dettata da Roma contro gli interessi in Sardegna”.

(ITALPRESS).

Foto: Agenzia Fotogramma