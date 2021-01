Sardegna, Solinas “Serve riclassificazione, requisiti zona gialla”

"Abbiamo tutti i requisiti per essere in zona gialla e se il governo non provvederà a riclassificare la Regione tuteleremo la Sardegna in tutte le sedi". Così il governatore della Sardegna Christian Solinas sul passaggio dell'isola in zona arancione. "Il ricorso è pronto - prosegue - Noi non abbiamo voglia di fare contrapposizioni sterili". mgg/red