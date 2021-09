CAGLIARI (ITALPRESS) – “Abbiamo lavorato perchè l’impatto della stagione turistica e i numerosi arrivi consentissero di gestire in maniera ordinata il numero dei positivi e gli afflussi negli ospedali. Ci siamo riusciti fino a questo momento. La zona bianca ne è la testimonianza ed è un dato significativo soprattutto per le aziende e per il comparto economico-produttivo della Sardegna. La zona bianca significa lavoratori in più, aziende che possono restare aperte. Una boccata d’ossigeno in un’economia che ha pagato prezzi pesanti nella stagione del lockdown”. Così il presidente della Regione Christian Solinas a margine della presentazione della tappa sarda del World Padel Tour Open 2021. “Abbiamo chiesto dieci anni fa, quando ero assessore ai trasporti, che lo stato una volta per tutte deleghi alla Regione la competenza all’assunzione dei bandi delle frequenze e delle tariffe sulla continuità territoriale – ha detto ancora il governatore in riferimento alla situazione dei trasporti da e per la Sardegna – C’è anche una sentenza della Corte Costituzionale che questo dice. Purtroppo negli anni passati il Governo non ha avuto un riguardo necessario. Questo è uno dei temi in agenda con il presidente Draghi, insieme a energia e gap infrastrutturale per trovare finalmente soluzioni di sistema”.

(ITALPRESS).