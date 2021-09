Sardegna, Solinas: “Con Draghi agenda sui trasporti”

"Abbiamo chiesto dieci anni fa, quando ero assessore ai trasporti, che lo Stato una volta per tutte deleghi alla Regione la competenza all'assunzione dei bandi delle frequenze e delle tariffe sulla continuità territoriale. Questo è uno dei temi in agenda con il presidente Draghi, insieme a energia e gap infrastrutturale per trovare finalmente soluzioni di sistema". Lo ha detto il presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas. dge/fil/gtr