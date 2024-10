CAGLIARI (ITALPRESS) – “Il bilancio consolidato della Regione chiude con un risultato dell’esercizio complessivo positivo per 2 miliardi 543 milioni di euro e un patrimonio netto positivo di 5 miliardi e 126 milioni”. Così il consigliere regionale Alessandro Solinas (M5s) presentando in qualità di presidente della commissione competente il bilancio consolidato della Regione Sardegna per l’esercizio 2023. L’Assemblea questo pomeriggio ha approvato il documento che aveva già ricevuto il via libera della Giunta lo scorso 18 settembre e della commissione bilancio. Solinas, nella sua relazione, ha voluto poi richiamare le agenzie regionali che non hanno presentato la documentazione relativa ai propri conti in tempi utili. Tirata d’orecchie per Argea, Agris, Laore, Fitq, Agenzia conservatoria delle coste e Formez PA, rimarcando “l’importanza che la Regione prosegua con maggiore efficacia nell’attività di raccolta dei dati e di rafforzamento della governance”, così che il bilancio consolidato “possa effettivamente costituire uno strumento strategico idoneo a fornire la rappresentazione delle scelte di indirizzo, pianificazione e controllo”.

