CAGLIARI (ITALPRESS) – La Giunta Todde ha autorizzato le variazioni in conto dell‘esercizio provvisorio 2025 e ha presentato la delibera con il disegno di legge per la proroga dell’esercizio provvisorio fino al mese di aprile. Il provvedimento, richiesto dall’assessore Giuseppe Meloni, è arrivato durante la riunione che si è svolta questa mattina, dove l’esecutivo ha adottato una serie di delibere.

In materia di ambiente, su proposta dell’assessora Rosanna Laconi, è stato deciso di non sottoporre a ulteriore procedura di V.I.A. ex post l’intervento relativo al depuratore dei reflui comunali di Santa Teresa di Gallura, mentre è stato stabilito di procedere con la V.I.A. per l’adeguamento proposto da Abbanoa dell’impianto di depurazione e dei collettori afferenti, con un termine massimo di cinque anni per la realizzazione dei lavori. Per gli affari generali, su proposta dell’assessora Mariaelena Motzo, è stata approvata l’attuazione degli obiettivi strategici dell’Agenda Digitale del PIAO 2025-2027. È stata inoltre istituita la Cabina di Regia Regionale per la transizione al digitale, composta da un referente tecnico per ogni Direzione generale e dal Responsabile della protezione dei dati per il sistema Regione.

In ambito sanitario, su proposta dell’assessore Armando Bartolazzi, è stata modificata la delibera relativa al sistema tariffario per l’acquisizione di prestazioni sanitarie e sociosanitarie nei servizi residenziali per il trattamento delle dipendenze patologiche. È stata inoltre autorizzata una permuta tra il Comune di Oristano e l’ATS Sardegna in liquidazione per la costruzione di un fabbricato da adibire ad archivio aziendale.

La Giunta ha poi approvato le modifiche alle linee guida 2024-2026 per l’attuazione del Reddito di inclusione sociale (REIS), stabilendo che il fabbisogno rappresentato dai Comuni sarà coperto con i soldi versati dagli enti nel bilancio regionale e con quelli derivanti dalla gestione delle risorse del Fondo Nazionale Politiche Sociali. Sono stati inoltre stanziati contributi a strutture ospedaliere private per il reintegro dei costi sostenuti durante l’emergenza Covid-19 tra marzo 2020 e marzo 2022. La Giunta ha anche accolto le richieste di incremento di budget per l’accoglienza in emergenza di donne vittime di violenza e per interventi di ristrutturazione e attivazione di centri di accoglienza nei territori di Nuoro e Sassari.

Per quanto riguarda il lavoro, su proposta dell’assessora Desirè Manca e d’intesa con l’assessore Giuseppe Meloni, è stato approvato l’Avviso “Paritas”, destinato a incentivare le imprese nella certificazione della parità di genere, con un finanziamento complessivo di 4 milioni di euro. Sul fronte degli enti locali, sentito l’assessore Francesco Spanedda, è stato approvato lo scioglimento del Consiglio comunale di Monastir e la nomina di Marco Fadda, dirigente di Laore, come Commissario straordinario per la gestione del Comune fino all’insediamento degli organi ordinari. Infine, su proposta dell’assessora della Pubblica Istruzione Ilaria Portas, la Giunta ha nominato Matteo Pinna, presidente dell’Ordine degli Avvocati di Cagliari, come rappresentante della Regione Autonoma della Sardegna all’interno del Consiglio di indirizzo della Fondazione Teatro Lirico di Cagliari.

– foto ufficio stampa Regione Sardegna –

(ITALPRESS).