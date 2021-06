CAGLIARI (ITALPRESS) – Entro giugno Argea provvederà al pagamento di quasi 80 milioni di euro, oltre 12 milioni dei quali già erogati, dei premi del Programma di sviluppo rurale Sardegna 2014/2020. Si tratta di diverse misure, sia strutturali che a superficie, che interessano centinaia di aziende per gli investimenti, l’insediamento dei giovani, ma anche la forestazione, l’agricoltura integrata, quella biologica, il benessere degli animali, l’indennità compensativa e il ristoro per le aziende agrituristiche. “Grazie soprattutto ai dipendenti e ai dirigenti di Argea – commenta l’assessore regionale dell’Agricoltura, Gabriella Murgia – e dopo la ripresa della funzionalità del sistema telematico, è stato possibile pianificare e provvedere al pagamento dei premi riuscendo a completare gli elenchi di pagamento per effettuare i pagamenti residui, che saranno tutti effettuati entro giugno”. Saranno così erogati – precisa l’esponente della Giunta Solinas – altri 67.073.855,66 euro, che si sommano ai 12.135.673,74 euro già pagati sempre a giugno, arrivando alla cifra record di 79.209.529,40 euro solo a giugno.

