Si torna a respirare profumo di mirto, lentisco, corbezzolo e ginepro. Dal prossimo 25 giugno, infatti, le strutture del gruppo Baja Hotels in Sardegna riapriranno le porte ad una nuova stagione che avrà il color verde smeraldo del mare, il rosso del granito e l’oro delle spiagge sabbiose. Questa nuova estate, mai così tanto attesa, permetterà di assaporare ancora più intensamente il sapore di un’isola ricca di storia e tradizione, con paesaggi naturali di rara bellezza. Tutte le strutture del gruppo Baja Hotels sono pronte per accogliere i clienti con la consueta accoglienza premurosa e riservata. Per la loro sicurezza sono stati attivati tutti i protocolli previsti dalla normativa vigente così che la vacanza possa trascorrere senza pensieri. La nuova stagione riserva inoltre importanti novità: la 5 stella per il Grand Relais dei Nuraghi dalla veste totalmente rinnovata e un nuovo ristorante panoramico vista mare al Club Hotel, il Somu, guidato dallo chef Salvatore Camedda. Il consiglio per la prossima estate è isolarsi in Sardegna dove

tutto è bellezza.

GRAND RELAIS DEI NURAGHI – BAJA SARDINIA

Intimo e elegante affacciato direttamente sul mare, il Grand Relais dei Nuraghi è ubicato in una delle zone più belle e tranquille di Baja Sardinia protetto da ginepri secolari e rocce di granito rosa. Recentemente rinnovato nelle camere e nel ristorante, si è impreziosito di un soggiorno bar di nuova concezione e ha ottenuto la 5 stella portandolo tra le eccellenze del Belpaese. Il design d’interni è curato in ogni dettaglio dal tocco femminile dell’architetto Cecilia Olivieri, che ha realizzato anche due nuove suites dell’albergo con vista a 360 gradi sul mare e sul golfo di Arzachena. I materiali utilizzati, il marmo di Orosei e il teak per tutti gli esterni, unitamente al granito rendono omaggio alla tradizione dell’isola. Le camere con giardino privato sono state ampliate e arredate con mobili dai colori naturali e riposanti, e dotate di bagni ampi e spaziosi. Anche gli spazi esterni delle camere sono stati migliorati, con l’introduzione di poltrone in teak, nuovi lettini e nuova illuminazione. Il ristorante Tramonti, attrezzato con una moderna cucina di oltre 100mq., è stato anch’esso recentemente rinnovato negli arredi e ampliato fino quasi a toccare la piscina. Il sapiente uso della roccia e del granito ha permesso di inserire armoniosamente la struttura nell’ambiente naturale e allo stesso tempo di creare sedute e appoggi sorprendenti e originali. Il soggiorno bar alterna i colori della terra a toni vivaci e moderni, con vetrate a 360° sul mare, ed è destinato a diventare non solo il fulcro del Grand Relais dei Nuraghi, ma anche sicuro riferimento per i residenti di Baja Sardinia, per l’eccellenza dei servizi e per le proposte sempre più raffinate del ristorante. Per il relax si potrà scegliere tra l’elegante piscina panoramica di acqua dolce o la spiaggia attrezzata da raggiungere attraverso un breve sentiero nella macchia mediterranea.

CLUB HOTEL – BAJA SARDINIA

Un anfiteatro affacciato direttamente sul mare, da un lato, e sulla piazza principale di Baja Sardina dall’altro, il Club Hotel è un luogo glamour, in posizione unica, pieds dans l’eau. L’architettura elegante e di charme si completa con un servizio attento e premuroso. Tappa imperdibile per gli estimatori della buona cucina, inaugura quest’anno il ristorante panoramico Somu dove poter gustare piatti della tradizione sapientemente realizzati dallo chef Salvatore Camedda che reinterpreta i piatti tradizionali sardi con un tocco di innovazione. Altri due ristoranti, il Bouganville e il Miramare anch’essi con vista sul verde smeraldo completano l’offerta insieme al soggiorno bar sul mare che consente agli ospiti di trascorrere momenti di puro piacere dove degustare raffinati cocktail ascoltando buona musica in un’atmosfera di grande suggestione. La spiaggia privata, a pochi passi dall’hotel, è il luogo ideale dove rilassarsi lontani dal caos, lasciandosi accarezzare dalla brezza marina. Il Club Hotel con i suoi bellissimi giardini e la spiaggia privata è la struttura ideale per ospitare matrimoni simbolici in un’ambientazione da mozzare il fiato.

LA BISACCIA – BAJA SARDINIA

In un’oasi naturale di 50 ettari, circondato dalle rocce di granito e dal mare, l’Hotel la Bisaccia inaugura la stagione estiva con veste recentemente rinnovata. Dopo aver dato nuovo splendore alle Junior Suites, denominate Nelson Lodges, ubicate in una delle zone più belle dell’hotel, immerse nella natura e con una vista impareggiabile sul mare, l’hotel ha ampliato la terrazza esterna del ristorante e ha valorizzato ancora di più i suoi ambienti creando un luogo elegante e raffinato per il relax e per la conversazione, lettura e la musica. Il ristorante La Terrazza, affacciato sul mare verde smeralo, propone specialità di terra e di mare preparate con cura e passione. La piscina attrezzata, il grande parco con amache, la spiaggia riservata agli ospiti renderanno la vacanza ancora più speciale.

HOTEL LE PALME – PORTO CERVO – BAJA HOTELS

Nella suggestiva baia di Cala Pitrizza, immerso in un’oasi di palme e in un grande giardino con canali, l’hotel Le Palme di Baja Hotels, con una veste ‘rinfrescata’, è l’albergo del mare, del benessere, dello sport e dello spettacolo ideale per vacanze in coppia o in famiglia. Il recentemente rinnovato ristorante Romantic affacciato sulla grande piscina con acqua di mare e rocce di granito, illuminata da giochi di luce, propone piatti della tradizione mediterranea che conquistano anche i palati più esigenti e una selezione sempre più ampia di sfiziosità, dedicate ai vegetariani. La spiaggia privata attrezzata e il centro wellness & relax alla Palme attendono gli ospiti per momenti di puro relax. I più sportivi potranno scegliere tra green volley, green soccer, percorso vita nello splendido parco.

