MILANO (ITALPRESS) – Si intitola “Roulette” (Warner Music Italy) il nuovo singolo di Sarah, nome d’arte di Sarah Toscano, la giovane cantautrice reduce dalla vittoria ad Amici 23, che torna dopo aver fatto ballare il pubblico di tutta Italia con il tormentone Sexy magica. Sarah vuole così farci scoprire di più del suo mondo, dimostrando come, sebbene il suo percorso sia appena cominciato, abbia ben chiaro il percorso musicale che vuole intraprendere. “Roulette” sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali da mezzanotte ed è già in pre-save. In “Roulette”, Sarah canta di un amore fugace, che assomiglia proprio a una roulette. Caratteristiche del brano sono chiare sonorità pop dance che si accompagnano alla sua meravigliosa voce.

foto: ufficio stampa Golin Italy

(ITALPRESS).