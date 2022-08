ROMA (ITALPRESS) – Un museo dell’innovazione dedicato a Piero Angela. A proporlo è Guido Saracco, rettore del Politecnico di Torino, la città natale del giornalista divulgatore. “Un museo come quello immaginato da Piero Angela sulla scienza e la tecnlogia si trova anche in altre città del mondo, ad esempio a Monaca – ha detto Saracco al Tg3 – Noi a Torino abbiamo tutto in ordine per un’iniziativa di questo tipo, come quella pensata da Angela. Lo animava la stessa passione che anima noi professori che abbiamo il grande privilegio di formare le nuove generazioni”. Intanto martedì a Roma in Campidoglio sarà allestita la camera ardente. L’assessore capitolino alla Cultura Miguel Gotor presenzierà alla

cerimonia e accoglierà il feretro alle ore 10.30. La sala della Protomoteca sarà aperta al pubblico dalle ore 11.30 alle ore 19.00.

