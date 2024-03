INDIAN WELLS (USA) (ITALPRESS) – Iga Swiatek e Maria Sakkari si affronteranno in finale al “BNP Paribas Open”, terzo Wta 1000 stagionale (montepremi di 9.258.080 dollari) in corso sul cemento californiano dell’Indian Wells Tennis Garden. La numero uno del mondo non lascia scampo all’ucraina Marta Kostyuk, liquidata per 6-2 6-1 in un’ora e nove minuti di gioco, e domani andrà a caccia del 19esimo titolo in carriera, il secondo in questo 2024 dopo Doha. Per la Swiatek – appena 17 game concessi senza perdere alcun set in questa edizione – nuova finale contro Maria Sakkari, già affrontata e battuta proprio a Indian Wells due anni fa: la greca, testa di serie numero 9, è riuscita ad avere la meglio sulla terza favorita del seeding, Coco Gauff, per 6-4 6-7(5) 6-2. Per la Sakkari sarà la quarta finale in un 1000: finora solo un successo, lo scorso autunno a Guadalajara, per quello che è stato il suo secondo titolo assoluto nel circuito. Swiatek e Sakkari non si affrontano fra l’altro proprio dalla finale di Indian Wells del 2022: la 28enne ateniese è avanti 3-2 nei precedenti ma gli ultimi due match se li è aggiudicati la rivale.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]