PISA (ITALPRESS) – Nuovo direttore dell’Istituto di Economia della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa: è Andrea Roventini, professore ordinario di Economia Politica, il cui mandato è appena iniziato e si concluderà il 18 dicembre 2026. Ad Andrea Roventini – che succede ad Alessandro Nuvolari, professore ordinario di Storia Economica – sono giunti gli auguri di buon lavoro e le felicitazioni dell’intera comunità accademica.

“Sono molto contento di questa elezione. E’ una grande responsabilità: l’Istituto di Economia della Scuola Superiore Sant’Anna fondato da Giovanni Dosi – commenta Roventini – è ai massimi livelli della ricerca scientifica in Italia, come confermato dall’ultima VQR (Valutazione Qualità della Ricerca) e dalla recente vittoria di un progetto ERC (European Research Council). Il mio obiettivo è di proseguire questo percorso di sviluppo, contribuendo alla missione della Scuola Superiore Sant’Anna di costruire una società più giusta e sostenibile”.

I principali interessi di ricerca di Roventini comprendono l’analisi dei sistemi complessi, l’economia computazionale basata su agenti eterogenei, la crescita economica, i cicli economici e le crisi, l’innovazione e il cambiamento strutturale, il cambiamento climatico e lo studio degli effetti delle politiche monetarie, fiscali, d’innovazione, industriali e per fronteggiare il cambiamento climatico. Il nuovo direttore dell’Istituto di Economia della Scuola Superiore Sant’Anna ha pubblicato su riviste scientifiche internazionali prestigiose, quali Proceedings of the National Academy of Science, Nature Climate Change, Journal of the European Economic Association, Journal of Applied Econometrics.

Roventini ha partecipato a numerosi progetti della Commissione Europea ed è stato anche coordinatore del progetto europeo H2020 “Growth Welfare Innovation Productivity” (GROWINPRO),con un consorzio di undici università internazionali e tre uffici nazionali di statistica, che ha fornito un’analisi dettagliata delle cause della bassa crescita europea degli ultimi decenni e ha sviluppato un nuovo insieme di politiche economiche per rilanciare una crescita sostenibile, inclusiva e guidata dall’innovazione. Andrea Roventini è stato anche coordinatore dell’unità della Scuola Superiore Sant’Anna nel progetto “Economics of Energy Innovation and System Transition” (EEIST), insieme a università e istituti di ricerca britannici, italiani, brasiliani, cinesi e indiani. Il progetto è stato finanziato dal Dipartimento per le imprese, l’energia e la strategia industriale del Regno Unito e dalla Children’s Investment Fund Foundation e ha sviluppato nuovi strumenti basati sulla scienza della complessità per sostenere le decisioni di politica economica dei governi nell’ambito di innovazione e transizione verde.

