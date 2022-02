Santanchè “Fontana? Stimato ma noi pronti con candidato FdI”

“Non so quali siano le intenzioni del presidente Fontana, non sappiano ancora se vorrà ricandidarsi, ma Fratelli d’Italia è pronta: ha un suo candidato, che ha le capacità per governare questa regione”. Lo ha detto la coordinatrice lombarda di Fratelli d'Italia e senatrice, Daniela Santanchè. fmo/tvi/mrv