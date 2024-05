Santanchè “Da Airport in the city beneficio economico per Roma”

ROMA (ITALPRESS) - "E' un servizio molto utile e intelligente, consentirà a chi deve andare in aeroporto di lasciare i bagagli, di essere libero e di girare per Roma. Penso anche che aiuterà a lasciare più soldi sulla città". Lo ha detto il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, in occasione dell'inaugurazione ufficiale di "Airport in the City" alla stazione di Roma Termini. f07/xb1/fsc/gtr