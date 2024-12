GENOVA (ITALPRESS) – “Nella giornata delle celebrazioni in onore di Santa Barbara voglio ringraziare, a nome mio e della Regione Liguria, tutti gli uomini e le donne che ogni giorno sono in prima linea per la nostra sicurezza, spesso mettendo a rischio la propria. Il loro impegno è un esempio prezioso per la comunità intera”. Così il presidente della Regione Liguria Marco Bucci in occasione della giornata dedicata a Santa Barbara, patrona dei Vigili del Fuoco, della Marina Militare, della Guardia Costiera, degli Artiglieri e dei Genieri dell’Esercito.

Il governatore Bucci, insieme al presidente del Consiglio Regionale Stefano Balleari, il Prefetto di Genova Cinzia Torraco e ad altre autorità civili e militari, ha preso parte oggi alla messa dedicata alla santa, officiata nella cattedrale di San Lorenzo dall’arcivescovo di Genova Marco Tasca.

foto: ufficio stampa Regione Liguria

(ITALPRESS).