SANREMO, TOTI “JUNIOR CALLY FACCIA PASSO INDIETRO”

“Il passo indietro deve farlo Junior Cally! Regione Liguria è da sempre in prima linea per combattere la violenza di genere e per chiedere rispetto per le donne. Lo chiediamo nelle scuole, suoi luoghi di lavoro, nella politica e anche su un palco così importante come quello del teatro Ariston, dove si parla a milioni di italiani. Una linea che mal si concilia con i testi di Cally contro le donne, che ormai avete letto tutti e che non troveranno spazio sulla mia pagina facebook”. Così il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, sulla sua pagina facebook, in merito alle polemiche sulla partecipazione del rapper Cally alla 70esima edizione del Festival di Sanremo.

“Come Regione Liguria, partner istituzionale del Festival, esprimiamo pertanto condanna per le sue parole e riteniamo che si debbano prendere al più presto dei provvedimenti. L’odio verso le donne non ha nulla a che vedere con la libertà di espressione artistica. E non è politically correct è semplicemente buon senso. Usiamolo”, aggiunge Toti.

(ITALPRESS).