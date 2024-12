GENOVA (ITALPRESS) – Il Tar della Liguria ha annullato la delibera della giunta comunale di Sanremo che ha approvato la bozza di convenzione con la Rai per la concessione dell’uso in esclusiva del marchio del Festival e lo svolgimento delle edizioni 2024 e 2025. Accogliendo in parte il ricorso della casa discografica JE, il cui managing director è il presidente dell’Associazione fonografici italiani, i giudici amministrativi spiegano che i principi di concorrenza e imparzialità “sono stati violati nel caso di specie, in quanto il Comune, reiterando la prassi finora seguita, ha stipulato la Convenzione Rai in assenza di una procedura di evidenza pubblica, che sola consente di rispettare i principi sopra richiamati”. E questo è avvenuto “nonostante la presentazione, da parte di JE, di una specifica manifestazione di interesse, circostanza che rendeva palese la concreta possibilità di coinvolgere altri operatori e, dunque, di conseguire offerte migliori”.

La sentenza tuttavia non avrà effetti a breve termine: “Risulterebbe evidentemente sproporzionato e irragionevole incidere sull’edizione del Festival già svolta e sull’edizione che si svolgerà tra pochi mesi”. Inoltre “JE non ha fornito alcuna indicazione in ordine alla prospettata aggregazione con altri soggetti che sola consentirebbe alla stessa (eventualmente) di aggiudicarsi la gara per la concessione del marchio e di organizzare il Festival”. Pronta la replica della Rai che in una nota sottolinea come “I Giudici amministrativi hanno confermato l’efficacia della convenzione stipulata tra Rai e il Comune di Sanremo per l’edizione 2025, nonchè la titolarità in capo a Rai del format televisivo da anni adottato per l’organizzazione del Festival. Il Tar Liguria ha giudicato irregolari soltanto le delibere con le quali il Comune di Sanremo ha concesso in uso esclusivo a Rai il marchio ‘Festival della Canzone Italianà, nonchè alcuni servizi ancillari erogati in occasione dell’organizzazione del Festival stesso. Dunque, nessun rischio che la manifestazione canora, nella sua veste attuale, possa essere organizzata da terzi”.

