Nella seconda serata del festival di Sanremo arriva l’annuncio sui conduttori dell’Eurovision: Mika, Laura Pausini e Alessandro Cattelan.

La puntata si apre con un lungo applauso omaggio a Monica Vitti.

“Ci tenevamo tantissimo a iniziare in maniera diversa – dice Amadeus – con il sentimento e con l’amore per una persona che è venuta a mancare, una grande donna e una grande attrice. E’ una delle più grandi attrici della storia del cinema italiano. La sua scomparsa è un lutto non solo per il cinema italiano ma per l’intero paese, ci ha fatto piangere, pensare e anche ridere tantissimo quando al cinema per le donne i ruoli comici erano una rarità”.

Checco Zalone, superospite della serata, inizia il suo intervento a Sanremo dalla galleria: “Parto da qui perche’ questa e’ la mia gente, la gente vera, e voglio partire da qui, umilta’, Amadeus, voglio partire con loro, perche’ amo il popolino”. Poi inscena un dialogo rievocando una favola esclusiva ambientata in Calabria sul tema della diversità e della transessualità. Altro superospite della serata Laura Pausini che duetta con Mika.

