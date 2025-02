SANREMO (ITALPRESS) -Ad aprire la quarta serata del festival di Sanremo è Roberto Benigni che fa il suo ingresso all’Ariston al fianco di Carlo Conti. “Elon Musk vuole vedere Sanremo, su X ha già votato per il vincitore, Giorgia…”. Lo ha detto Roberto Benigni giocando sull’omonimia tra la cantante e la premier. “Musk è innamorato di Giorgia”, aggiunge.

Dopo le parole della portavoce del ministro degli Esteri russo contro Mattarella, Benigni si rivolge al Capo dello Stato: “Presidente, siamo sempre vicini alle sue parole, ci riconosciamo, non abbiamo mai sentito uscire da lei una parola che non fosse di verità e di pace. Siamo orgogliosi di essere rappresentati da lei, per la sua dignità e umanità”. Emozione all’Ariston per Gianni Bella che ha ricevuto la standing ovation della platea. L’autore di “L’emozione non ha voce”, brano portato al successo da Celentano, era seduto in prima fila mentre la sorella Marcella cantava il brano, scelto per la serata delle cover, insieme ai Twin Violins. Alla fine dell’esibizione, durante la quale, il regista Maurizio Pagnussat aveva staccato su di lui, Carlo Conti e Marcella hanno omaggiato l’autore scendendo in platea. Gianni Bella è rimasto fortemente segnato da un ictus che lo ha colpito nel 2010, togliendogli la voce.

