GENOVA (ITALPRESS) – Questa mattina, nella Sala stampa del teatro Ariston, l’assessore al Turismo della Regione Liguria Luca Lombardi ha presentato ufficialmente lo spot-cartolina di promozione e valorizzazione del territorio in onda durante il Festival 2025, fino a sabato 15 febbraio. La cartolina riassume in pochi secondi un viaggio lungo un anno, con protagoniste le bellezze della Liguria nelle quattro stagioni. Il racconto si sviluppa attraverso gli occhi di una coppia che attraversa in una passeggiata tutta la Liguria, passando dai mercati ai campi di basilico, dalle feste estive sulle spiagge ai borghi medievali in autunno, fino alla magia di piazza De Ferrari illuminata per Natale, con un finale a sorpresa nello stesso mercato da cui tutto è iniziato.

“Promuovere la Liguria a livello nazionale e internazionale è fondamentale, è una delle missioni di questa amministrazione, ed è un impegno concreto che significa, in termini di ricadute, lavoro, ricchezza e sviluppo per la nostra regione – commentano il presidente della Regione Liguria Marco Bucci e l’assessore Lombardi – Il turismo è ormai una vera e propria industria che muove investimenti e genera crescita e occupazione ed è strategica per una regione come la Liguria, che ha la fortuna di avere bellezza, clima mite, mare e montagna, parchi e un entroterra ricco di opportunità per attività outdoor, una proposta culturale e un patrimonio artistico invidiabile”.

“Il Festival di Sanremo è una occasione unica, il momento in cui tutti gli occhi, a livello di comunicazione, di attenzione giornalistica e di pubblico, sono concentrati qui: lo spot andato in onda ieri sera in anteprima è stato visto da quasi 8 milioni di persone, e il picco più alto di share della prima serata, pari al 72%, è stato nel momento in cui è approdato sul palco un piatto di trofie al pesto, un vero e proprio simbolo della Liguria: è quindi indispensabile per la Regione cogliere l’occasione che questa straordinaria kermesse offre per portare la Liguria e le sue bellezze in moltissime case, e contribuire così a far ulteriormente crescere un afflusso turistico che, ormai da anni, fa registrare numeri davvero positivi non solo in estate, ma ormai 12 mesi l’anno. Ed è proprio la destagionalizzazione il focus della cartolina: un viaggio attraverso le 4 stagioni per far vedere a tutti che la Liguria è la meta ideale in ogni periodo dell’anno”.

