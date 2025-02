Sanremo, Olly “Vasco è punto di riferimento ma non cerco di imitarlo”

SANREMO (ITALPRESS) - "Mi hanno portato a un concerto di Vasco a Torino, dove chiudeva il tour. Ho capito la potenza di Vasco, mi sono messo a studiare tutto il suo repertorio. Ora, lungi da me dallo scimmiottarlo, immagino si veda che mi piaccia, alcuni me lo dicono. Se succede però è in modo inconscio, non cerco di assomigliargli". Lo dice Olly in conferenza stampa, prima della serata finale del festival di Sanremo. xp2/mgg