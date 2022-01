Sanremo, Morandi “Torno in gara con un brano di Jovanotti”

"Dopo l'incidente alla mano è iniziata la mia collaborazione con Jovanotti, prima con la canzone 'L'allegria' e poi con 'Apri tutte le porte' che porto in gara a Sanremo". Lo ha detto Gianni Morandi, in occasione di un incontro via zoom dal Teatro Duse di Bologna (clip a uso web). mgg/