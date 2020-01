MONICA BELLUCCI NON SARÀ AL FESTIVAL DI SANREMO

“Il signor Amadeus e io ci siamo incontrati mesi fa ipotizzando un progetto insieme. Purtroppo, per cause maggiori, non siamo riusciti nel nostro fine. Auguro un bel Festival a lui e al suo team e spero in un’altra possibilità nel futuro”. Così Monica Bellucci, attraverso il suo ufficio stampa, rende noto che non prenderà parte al Festival di Sanremo, come aveva annunciato in conferenza stampa di presentazione il direttore artistico e conduttore della kermesse canora, Amadeus, pochi giorni fa.

