Sanremo, Michelin “Dopo l’intervento sono più forte, non ho più paura”

SANREMO (ITALPRESS) – Francesca Michielin ha raccontato il cambiamento radicale vissuto dopo l’intervento subito un anno e mezzo fa per l'asportazione di un rene. "Avevo il diaframma bloccato, non riuscivo a cantare, avevo dolori fortissimi. Mi chiedevo se sarei mai tornata su un palco. Ora mi sento meglio di prima, più forte, più sana. È come se il mio corpo mi piacesse di più. Nella filosofia cinese il rene rappresenta la paura di non farcela. Io non ce l’ho più, quindi non ho più paura". xg8/tvi/gtr