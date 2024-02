SANREMO (ITALPRESS) – La serata dei duetti e delle cover del festival di Sanremo si apre con Fiorello, a sorpresa, che si presenta ad Amadeus incappucciato. “Sono qui per romperti le palle” dice lo showman. Lorella Cuccarini fa il suo ingresso al teatro Ariston danzando e cantando. Ad accompagnarla c’è Fiorello che imita Manuel Franjo, l’interprete di Sugar Sugar.”La prima cosa e’ che non vi do la liberatoria” dice Fiorello, rievocando il caso Travolta.Standing ovation per l’esibizione di Alfa e Roberto Vecchioni con il brano “Sogna ragazzo Sogna”. E’ Sangiovanni con Aitana a esibirsi per primo con “Farfalle Mariposas”.

A seguire: Annalisa Sweet Dreams (Are made of this) con La Rappresentante di lista e il coro Artemia, Rose Villain Medley Gianna Nannini con Gianna Nannini, Gazzelle Notte prima degli esami con Fulminacci, The Kolors Medley Umberto Tozzi con Umberto Tozzi Alfa Sogna, ragazzo, sogna con Roberto Vecchioni, Bnkr44 Ma quale idea con Pino D’Angiò, Irama Quando finisce un amore con Riccardo Cocciante, Fiorella Mannoia Che sia benedetta e Occidentali’s Karma con Francesco Gabbani, Santi Francesi Hallelujah con Skin Ricchi e Poveri, Sarà perché ti amo e Mamma Maria con Paola & Chiara, Ghali Medley Italiano vero con Ratchopper, Clara Il cerchio della vita con Ivana Spagna e il Coro di voci bianche del Teatro Regio di Torino, Loredana Bertè Ragazzo mio con Venerus, Geolier Medley Strade con Guè, Luchè e Gigi D’Alessio, Angelina Mango La rondine con Il quartetto d’archi dell’Orchestra di Roma, Alessandra Amoroso Medley con Boomdabash, Dargen D’Amico Omaggio a Ennio Morricone con Babel Nova Orchestra Mahmood Come è profondo il mare con Tenores di Bitti Mr.Rain Mary con Gemelli Diversi Negramaro La canzone del sole con Malika Ayane Emma Medley Tiziano Ferro con Bresh, Il Volo Who wants to live forever con Stef Burns, Diodato Amore che vieni, amore che vai con Jack Savoretti, La Sad Lamette con Donatella Rettore, Il Tre Medley Fabrizio Moro con Fabrizio Moro, BigMama Lady Marmalade con Gaia, La Niña e Sissi Maninni Non mi avete fatto niente con Ermal Meta Fred De Palma Medley Eiffel 65 con Eiffel 65 Renga Nek Medley Renga Nek

-foto Ipa Agency-

(ITALPRESS

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]