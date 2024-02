Sanremo, Bertè “Non sono abituata ai primi posti”

SANREMO (ITALPRESS) - "Non sono abituata ai primi posti, la mia comfort zone è l'ultimo. Dopo il primo posto di lunedì, anche il terzo di ieri mi ha stupito: per fortuna che ero già a letto, altrimenti svenivo". Lo ha detto Loredana Bertè in sala stampa a Sanremo. xg8/mgg/gsl