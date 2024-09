Sanità, Volo “Abbattimento delle liste d’attesa è priorità governo”

PALERMO (ITALPRESS) - "Tra gli obiettivi stringenti che ci siamo dati con il presidente Schifani, ci sono sicuramente le liste di attesa che in questo momento rappresentano uno dei grandi problemi che stiamo affrontando. Sono convinta che con l'introduzione del SovraCup regionale una grande risposta a questa tematica riusciremo a darla. È ovvio che la causa principale è la carenza di medici, però anche su questo fronte stiamo cercando soluzioni grazie a un bando rivolto a medici stranieri che prevede 1500 posti". Lo ha detto l'assessore regionale alla Salute, Giovanna Volo, a margine del convegno "Comunicazione in sanità. Quali basi per il nuovo piano della comunicazione della salute nella Regione Siciliana" organizzato dalla Regione Siciliana e il dipartimento per le Attività sanitarie e osservatorio epidemiologico regionale (Dasoe) per un confronto tra giornalisti e professionisti medico-sanitari, a Palermo. col3/gtr