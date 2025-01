Sanità, Schillaci “Per migliorare il servizio servono nuove forze”

ROMA (ITALPRESS) - "Servono più risorse alla sanità? Il governo lo sa benissimo, in finanziaria ci sono 5,5 miliardi per l'anno prossimo, che è una cifra record. Da sempre dico che la vera forza del Ssn è il capitale umano, sappiamo benissimo che non possiamo non migliorare il servizio senza l'ingresso di nuove forze, soprattutto di giovani, e su questo c'è il nostro impegno e la nostra volontà". Lo ha detto il ministro della Salute, Orazio Schillaci, a margine della presentazione dei dati 2024 su donazioni e trapianti di organi. xc3/ads/gsl