ROMA (ITALPRESS) – “Io sono profondamente contrario” alla proposta della Lega di uscire dall’OMS. “Quello è un luogo di incontro e dialogo, mi auguro che il presidente Trump abbia voluto sottolineare una necessità di ascolto visto che gli Stati Uniti sono un donatore fondamentale per tutti gli organismi multilaterali”. Così il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, nel corso di un punto stampa a Bruxelles. “Mi auguro che l’Ue, il più grosso donatore, torni ad essere protagonista” perchè nonostante sia il più grande donatore ha poi “una frammentazione politica che ci indebolisce terribilmente. Mi auguro che Trump abbia solo voluto mandare quel messaggio, abbiamo ancora un anno per dialogare e spero ci possa essere una soluzione che porti ad un equilibrio. L’OMS non” si occupa “solo di pandemie ma di salute globale, di qualcosa che riguarda l’essere umano in quanto tale, parliamo di diritti fondamentali della persona, ha un ruolo in tutte le grandi catastrofi dove indirizza e coordina la questione sanitaria”, aggiunge.(ITALPRESS).

Foto: xf4