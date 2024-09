Sanità, Requirez “Corretta informazione contro mobilità passiva”

PALERMO (ITALPRESS) - "Con l'evento di oggi vogliamo cementare e rafforzare progressivamente la sinergia tra i professionisti dell'informazione e gli operatori del servizio sanitario regionale. Gli ambiti di collaborazione sono diversi e devono guardare allo stesso obiettivo: medici e giornalisti hanno in comune alcuni strumenti, tra questi parlare alla gente, informarli correttamente sullo stato di salute dei pazienti e su quello dei servizi sanitari della nostra regione". Lo ha detto Salvatore Requirez, dirigente generale del Dasoe, a margine del convegno "Comunicazione in sanità. Quali basi per il nuovo piano della comunicazione della salute nella Regione Siciliana" organizzato dalla Regione Siciliana e il dipartimento per le Attività sanitarie e osservatorio epidemiologico regionale (Dasoe) per un confronto tra giornalisti e professionisti medico-sanitari, a Palermo. col3/gtr