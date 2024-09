Sanità, Iacolino “A lavoro per rivedere rete ospedali e attuare Pnrr”

PALERMO (ITALPRESS) - "Tutte le attività che vengono sviluppate quotidianamente dal servizio sanitario regionale richiedono un'ampia comunicazione anche attraverso il coinvolgimento dei cittadini. Il piano sulle liste d'attesa, il piano di revisione della rete ospedaliera o quello dell'assistenza territoriale di prossimità esigono una comunicazione efficace e concreta che va veicolata al cittadino per dare piena percezione di quello che accade. Oggi il cittadino chiede tempi di attesa ridotti e prestazioni in Sicilia. Stiamo lavorando per ridurre il saldo di mobilità passivo, per rivedere la rete ospedaliera e attuare pienamente gli obiettivi contenuti nel Pnrr e garantire un'assistenza sanitaria di prossimità che sia al passo coi tempi, moderna ed efficace". Lo ha detto Salvatore Iacolino, dirigente generale del dipartimento regionale per la Pianificazione strategica, a margine del convegno "Comunicazione in sanità. Quali basi per il nuovo piano della comunicazione della salute nella Regione Siciliana" organizzato dalla Regione Siciliana e il dipartimento per le Attività sanitarie e osservatorio epidemiologico regionale (Dasoe) per un confronto tra giornalisti e professionisti medico-sanitari, a Palermo. col3/gtr