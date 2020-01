La conferenza Stato Regioni, presieduta dal ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, ha dato il via libera all’attivazione della procedura, per la Regione Lazio, per l’uscita dal commissariamento in sanità. La conferenza, a cui ha partecipato anche il governatore del Lazio, Nicola Zingaretti, ha espresso parere favorevole alla delibera della giunta regionale sulla presa d’atto e recepimento del ‘Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del servizio sanitario regionale 2019-2021’.

“Oggi è una bella giornata per il Lazio che esce dopo 10 anni dal commissariamento – ha detto Zingaretti -. Un grande risultato per il Paese, che vuol dire maggiori cure e un sistema sanitario pubblico che va bene”, ha detto Zingaretti a margine. Ora la palla passerà al Consiglio dei ministri che dovrà decidere ufficialmente l’uscita.

“Il Lazio in due giorni ha fatto tre gol – ha aggiunto Zingaretti -. Ieri abbiamo saputo che nella nostra regione c’è il più alto numero di nuove imprese nel 2019, oggi abbiamo inaugurato a Frascati l’avvio del più importante centro di produzione nucleare di energia pulita d’Europa, e oggi l’uscita dal commissariamento della sanità”.

(ITALPRESS).