Sanità, Cittadini “Rafforzare la sinergia tra pubblico e privato”

"Non bisogna perdere l'insegnamento che ci lascia la pandemia, e per questo servono risorse adeguate". Lo dice Barbara Cittadini, presidente dell'Associazione Italiana Ospedalità Privata, a margine della presentazione del 19° Rapporto sull'attività ospedaliera in Italia "Ospedali&Salute". sfe/sat/mrv/red