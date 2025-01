Sanità, blitz a sorpresa di Schifani al Villa Sofia di Palermo

PALERMO (ITALPRESS) - Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, in visita a sorpresa all'ospedale Villa Sofia di Palermo per verificare qual è la situazione che attanaglia la struttura a seguito di una segnalazione ricevuta nel giorno di Capodanno, con il reparto di ortopedia al collasso e diversi pazienti in attesa da diversi giorni per un intervento: la sala operatoria lavorava a ritmo ridotto per insufficienza di personale parasanitario. xd6/abr/gsl