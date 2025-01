TRAPANI (ITALPRESS) – Un accordo tra l’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani e ISMETT per rafforzare la gestione sanitaria territoriale, mettendo al centro i pazienti e puntando su formazione, tecnologia e assistenza di eccellenza. Il protocollo, siglato dai Direttori Generali dei due enti, Ferdinando Croce e Angelo Luca, mira a valorizzare le competenze locali, assicurare la continuità dell’assistenza in favore dei pazienti trapanesi – sia destinatari di trapianto che non – e aumentare l’appropriatezza nella cura di patologie complesse.

Grazie all’accordo, i medici e il personale sanitario dell’ASP di Trapani parteciperanno a un percorso di formazione avanzata, che comprenderà stage pratici presso le sale operatorie di ISMETT, per apprendere tecniche e metodologie innovative, e corsi teorici di alto livello organizzati direttamente negli ospedali dell’ASP, focalizzati in particolare su cardiologia interventistica, cardiochirurgia, chirurgia toracica e chirurgia addominale. A queste iniziative si affiancheranno riunioni multidisciplinari interaziendali dedicate alla gestione clinica integrata e al trattamento di casi complessi, oltre all’implementazione di sistemi di telemedicina, per la cogestione dei pazienti con condizioni più critiche.

“La collaborazione con ISMETT -ha affermato il Direttore Generale dell’ASP di Trapani, Ferdinando Croce – prende le mosse dall’assunto secondo cui il trattamento clinico-assistenziale del paziente sia pre che post trapianto può e deve esser sempre più garantito nel perimetro dell’assistenza sanitaria trapanese. Da qui l’ampliamento dell’odierna sinergia, che rappresenta un’opportunità strategica per innalzare la qualità dell’assistenza ospedaliera a beneficio dei nostri cittadini, introducendo tecnologie all’avanguardia e competenze specializzate direttamente sul territorio, garantendo al contempo un migliore accesso alle cure per i pazienti e valorizzando il capitale umano aziendale, attraverso la crescita professionale e il potenziamento delle competenze del personale sanitario dell’ASP”. “Siamo orgogliosi di mettere a disposizione il nostro know-how per l’ASP di Trapani e di contribuire a un progetto ambizioso che punta a sviluppare competenze locali, ridurre la mobilità sanitaria e garantire una maggiore sostenibilità economica” ha dichiarato il Direttore di ISMETT e AD di UPMC Italy, Angelo Luca.

Oltre alla formazione e all’assistenza, l’intesa prevede anche una stretta collaborazione su progetti di ricerca clinica, con l’obiettivo di sviluppare tecniche sempre più avanzate e condividere esperienze a livello scientifico. Entrambe le istituzioni lavoreranno inoltre all’implementazione di percorsi diagnostico-terapeutici condivisi (PDTA), in un’ottica di standard elevati di qualità e sicurezza.

foto: Italpress

(ITALPRESS).