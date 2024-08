RIMINI (ITALPRESS) – Sono “assolutamente contrario al ministero della verità: non è il ruolo della politica”, che “deve creare degli spazi all’interno dei quali le idee si possano confrontare liberamente”. Lo ha detto il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, al Meeting di Rimini. “La politica deve dare delle infrastrutture, un sistema scolastico efficiente, università e spazi culturali: è quello che stiamo facendo per esempio sui musei, rafforzando le strutture che ci sono, creando tanti spazi di confronto soprattutto per le giovani generazioni all’interno dei quali le idee si possano confrontare”, ha aggiunto.

Secondo il ministro “non può essere certo la politica a fare il ministero della verità che dice ‘questa cosa è fatta bene o quest’altra cosa è sbagliatà, l’importante è che tutte le opinioni possano essere liberamente manifestate. Quello che si può fare, è elevare la qualità del dibattito pubblico che deve tornare ad essere quello che era decenni fa, anche aspro, duro e conflittuale ma di qualità”, ha concluso Sangiuliano.

– Foto Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).