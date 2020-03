San Vittore, scontri Polizia-antagonisti

Milano, scontri a San Vittore fra antagonisti che protestano in favore dei detenuti e la polizia di stato. All'arrivo un pullman della polizia penitenziaria, gli antagonisti si sono frapposti fra questo e l'ingresso. A quel punto, gli agenti di polizia in tenuta antisommossa si sono schierati per liberare il passaggio. mig/abr/red