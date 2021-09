MILANO (ITALPRESS) – Sono aperte per i laureati di tutte le discipline le iscrizioni alla prima edizione del master di primo livello in Comunicazione della Scienza e della Salute di UniSR, che mette a disposizione una doppia modalità di didattica, sia in presenza sia tramite piattaforme di e-learning. Ammissioni aperte fino al 29 novembre 2021, per un massimo di 25 partecipanti che inizieranno i corsi nel gennaio 2022: le lezioni – 250 ore in totale – proseguiranno per tutto l’anno e si propongono di formare professionisti in grado di comunicare efficacemente temi scientifici e sanitari a diversi tipi di pubblico, grazie al confronto teorico e pratico con alcuni dei maggiori esperti italiani di giornalismo, comunicazione e storytelling, sociologia, filosofia della scienza, filosofia del linguaggio, bioetica e salute pubblica. Il master si avvarrà inoltre della partecipazione di rinomati scienziati e medici di Università Vita-Salute e Ospedale San Raffaele, coinvolti come ospiti delle lezioni e di eventi extra-curriculari.

Nato dall’iniziativa del professor Gianvito Martino, prorettore alla Ricerca e alla Terza Missione dell’Università Vita-Salute San Raffaele, il master rappresenta un’esperienza formativa fortemente multidisciplinare che riunisce le competenze delle Facoltà di Filosofia, Psicologia e Medicina di UniSR. “L’esperienza della pandemia ha posto con forza la questione di come occuparsi dei temi legati alla scienza e al suo impatto sulla società e di come utilizzare la comunicazione per rafforzare la capacità critica e i comportamenti responsabili degli individui. I comunicatori formati da questo master non saranno solo in grado di fornire informazioni chiare e corrette, ma anche di padroneggiare gli strumenti culturali essenziali per mediare i significati e i valori in gioco nella comunicazione. La sfida che li attende è quella di contribuire a un dialogo aperto e proficuo tra ricercatori, medici, istituzioni e cittadini, all’insegna dell’evidenza scientifica e della fiducia” – spiega la professoressa Claudia Bianchi, ordinaria di Filosofia e Teoria dei Linguaggi all’Università Vita-Salute San Raffaele e direttrice del master.

Il master è dedicato a tutti i neolaureati che intendono intraprendere un nuovo percorso professionale e ai professionisti della comunicazione che vogliono specializzarsi in ambito medico-scientifico, acquisendo nuove competenze.

L’organizzazione del master consente di ridurre al minimo gli spostamenti e di conciliare la frequenza con l’impegno professionale, grazie all’approccio blended learning: le lezioni a distanza si concentrano prevalentemente il venerdì pomeriggio e nella giornata del sabato, con cadenza bimestrale; mentre i moduli in presenza, pensati per favorire il networking e le attività di carattere pratico-laboratoriale, si svolgono in quattro blocchi di giornate full-time consecutive (mercoledì-giovedì-venerdì-sabato).

Completa la formazione il percorso di tirocinio, della durata minima di tre mesi, all’interno di realtà di rilievo nel panorama della comunicazione e della divulgazione scientifica italiana.

