L’Organizzazione Mondiale della Sanità, nell’ultimo bollettino emanato giovedì 30 gennaio, ha dichiarato che l’infezione in atto causata da un nuovo coronavirus scoperto in Cina (2019-nCoV) e responsabile di una Malattia respiratoria acuta, è una emergenza sanitaria internazionale . Oggi è tornato quindi a riunirsi il Gruppo di coordinamento per le emergenze sanitarie della Repubblica di San Marino – composto dalle Direzioni Sanitarie dell’Istituto per la Sicurezza Sociale, dall’Authority Sanitaria e dalla Protezione Civile e istituto a suo tempo dal Congresso di Stato -, che segue costantemente la situazione. Il Gruppo, al quale hanno partecipato oggi anche funzionari della Segreteria di Stato agli Esteri, ha deciso di divulgare una serie di informazioni su cosa sia importante sapere in merito al nuovo virus, informazioni che sono disponibili sul sito dell’Istituto per la Sicurezza Sociale (www.iss.sm), sul sito dell’Authority Sanitaria (www.sanita.sm), sul sito della Segreteria di Stato agli Esteri (www.esteri.sm) e sui rispettivi canali social compreso quello della protezione civile di San Marino (@protezionecivilersm).

Predisposti, come già avviene dal 2009 per altre pandemie, i protocolli operativi in base alle diverse tipologie di intervento. I competenti uffici e dipartimenti sono anche in contatto con i centri di riferimento italiani e internazionali. Restano al momento valide le informazioni già comunicate in precedenza per prevenire la diffusione dell’infezione, tra cui quella fondamentale di evitare di recarsi in Cina o nelle zone dove sono stati accertati focolai epidemici. Restano valide anche le pratiche di profilassi e di igiene quali il lavaggio regolare delle mani e la copertura della bocca e del naso quando si tossisce e starnutisce. Tra le misure profilattiche rientra anche la vaccinazione antinfluenzale, per la quale sono disponibili scorte di vaccino all’ISS e che è possibile vaccinarsi contattando l’Ufficio vaccinazioni telefonando al numero 0549 994338 oppure inviando una E-mail all’indirizzo di posta elettronica ufficio.vaccinazioni@iss.sm. Il Gruppo è costantemente attivo ed è già convocato per una riunione di aggiornamento per giovedì 6 febbraio.

(ITALPRESS).